Frustrado el segundo intento por aprobar el presupuesto para 2020

La discusión del presupuesto por Q90 mil 92 millones sigue generando divisiones entre los diputados, ya que ayer se intentó conocer dicha iniciativa de ley, pero la falta de votos hizo que el tema no avanzara.

La inclusión del proyecto de gastos fue una estrategia de la alianza legislativa liderada por el bloque oficial Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) porque no se presentaron más preguntas a la interpelación al ministro de Comunicaciones.

Además, el diputado Juan Ramón Lau, del partido Todos, decidió retirar el juicio político contra el titular de la cartera de Salud.

Por lo que los congresistas Bac, Giordano y otros tres diputados presentaron una moción para que se aprobara el presupuesto general.

Aunque para que la propuesta fuera avalada la directiva del Congreso esperó más de 20 minutos para contar con 80 votos.

Giammattei a diputados por presupuesto 2020: "Que Dios los ilumine" El presidente electo Alejandro Giammattei se refirió a que los diputados están por aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2020.

Sin embargo, cuando se entró a conocer en tercer debate no se contó con el apoyo por lo que la directiva del Congreso acordó romper cuórum de esa dependencia para levantar la sesión.

Molestas y rechazo

Uno de los primeros diputados que se opuso en aprobar el presupuesto fue Oliverio García Rodas al señalar que estaba desfinanciado por la meta de recaudación fiscal estimada, así como por las enmiendas que se han mencionado, pero no han sido compartidas con los legisladores.

También la bancada Unidad Nacional de la Esperanza les llamó la atención a seis de sus integrantes que se presentaron a la sesión cuando desde temprano varios de sus colegas anunciaron de “mañas” del oficialismo para avalar el presupuesto.

“Son pulsos políticos alrededor del presupuesto”, Irene Flores, del CIEN

Es un ejercicio de medición de fuerzas, pues hay facciones de los partidos grandes como la UNE, que está dividida, y usan como excusa que hay bolsones de corrupción, lo cual no ha sido distinto a años pasados. Un presupuesto no cambiará nada si se avala o no, pues en el fondo no es un tema de un presupuesto técnico y de beneficio social, sino político. Simplemente es una medición de intereses creados alrededor del presupuesto. Los diputados que presentaron la moción han sido desprestigiados por su actuación y como no lograron su reelección muestran prisa para su aprobación que evidencia los pulsos políticos que hay antes de dejar el cargo.

Diputados: "No hay votos para aprobar presupuesto 2020" Los diputados entrevistados en Emisoras Unidas consideran que la aprobación del presupuesto para 2020, está cuesta arriba ya que no cuentan con los votos.

Redoblan seguridad