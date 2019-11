Segunda tanda de audiencias aumenta presión sobre Trump

El presidente Donald Trump enfrenta este martes la amenaza de nuevos testimonios que pueden perjudicarlo, en la segunda semana de audiencias públicas de la investigación previa a un eventual proceso de destitución en la Cámara de Representantes.

La tuit del lunes de Trump, en el que indicó que podría comparecer en esta investigación que amenaza su presidencia, no tuvo ningún impacto en el calendario que el Comité de Inteligencia de la Cámara tiene previsto para esta semana, con nueve testigos convocados.

El más importante es el de Gordon Sondland, embajador estadounidense ante la Unión Europea que supuestamente transmitió al gobierno de Ucrania la petición de Trump de ayuda para encontrar información que perjudicara al exvicepresidente Joe Biden.

Las audiencias también incluyen a diplomáticos que en sus testimonios a puerta cerrada declararon que Trump y Sondland presionaron a Kiev para abrir una investigación contra Biden, y que retuvieron casi 400 millones de dólares en ayuda de defensa y condicionaron una visita a la Casa Blanca pedida por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como medida de presión.

El lunes, la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo en una misiva a sus correligionarios que Trump había tenido comportamientos que corresponden a la "extorsión y al soborno".

"Los hechos son indiscutibles", afirmó.

Camino a convertirse en el tercer presidente estadounidense en ser sometido a un proceso de destitución, Trump dijo en Twitter la mañana del lunes que considera "seriamente" testificar para defenderse de las acusaciones.

El presidente estadounidense afirmó que aunque no había hecho "nada malo" y no quería darle credibilidad al proceso que volvió a calificar de "caza de brujas", considerará testificar.

"Ella dijo que podría hacerlo por escrito", agregó, en referencia a las declaraciones del fin de semana de Pelosi, que lo instó a colaborar.

….that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!

