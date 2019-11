Analistas ven como una trampa legal la Ley de Aceptación de Cargos

Tres abogados entrevistados en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas coincidieron en que la recién aprobada Ley de Aceptación de Cargos está mal redactada y puede volverse una trampa legal.

El abogado de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, Carlos Bezares cree que los diputados aprobaron una ley que mezcla varios temas con el único objetivo de rebajar penas.

"Es una mezcla porque introduce el tema del control telemático que era para prisión preventiva y la conmuta e inconmutabilidad", dice Bezares.

Mario Fuentes Destarac ve que lo que esta ley hace es "pagar" a los delincuentes por información.

"Me preocupa que se esté instrumentalizando toda una filosofía de justicia premial para resolver problemas de otro tipo. Se vuelve un tema de pagar, que no era la filosofía que tenia el proyecto original", indicó.

El ex viceministro de gobernación, Mario Castañeda no ve en esta ley que el Estado de Guatemala obtenga algo a cambio por reducir una condena de cárcel.

"Es simple y sencillamente un beneficio para el delincuente, pero para el Estado y la sociedad no", dice Castañeda al referirse a la ley aprobada por los diputados el pasado 12 de noviembre.

Superficial

El abogado Bezares cree que la ley solo afectará a los testaferros de las estructuras criminales. "No se logrará tocar el corazón mismo. Y aquí lo que se necesita para desarticularlas es tocar su centro nervioso de las estructuras criminales".

"Lo que hay es prácticamente una rebaja de penas y si uno quiere rebajar penas, se hace una ley de rebaja de penas. Pero la filosofía de la ley de aceptación de cargos es otra cosa", dice Mario Fuentes Destarac.

Destarac espera que el Presidente de la República Jimmy Morales vete la ley cuando llegue a sus manos para que regrese al pleno del Congreso para que los diputados la revisen.

"No puede mezclarse el tema de prevención con el tema de ejecución y ahí es donde surgen las dudas. Va a ser un problema la interpretación porque la ley no está clara. Las leyes no están hechas para que las interprete un abogado", concluyó el exviceministro de gobernación Mario Castañeda.