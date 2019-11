VIDEO. Jimmy Morales asegura que no saldrá "huyendo el 14" de enero

El presidente Jimmy Morales visitó Cuilapa, Santa Rosa, como parte de su gira de trabajo. En la actividad informó sobre los proyectos finalizados como carreteras, aportes a salud y educación.

Sin embargo, antes de retirarse agradeció a los presentes por apoyarle durante su gestión de gobierno.

Además, recordó que ya solo le quedan 68 días para finalizar su periodo como mandatario de Guatemala.

Morales dejó claro que al finalizar su gobierno, él tiene planeado permanecer en el territorio nacional.

"Y conste, después del 14 yo no me voy huyendo de Guatemala. Me quedo en Guatemala para seguir sirviendo a mi Guatemala como todos los guatemaltecos tenemos el deber de hacerlo", expuso.