Revelan el origen de los 39 migrantes hallados muertos en un camión en el Reino Unido

Los 39 migrantes que fueron hallados muertas a finales de octubre dentro de un camión frigorífico en el Reino Unido eran de nacionalidad vietnamita, informó el jueves la policía británica.

Un portavoz de la policía de Essex, región del sureste del Reino Unido donde fue descubierto el vehículo, confirmó que todas las víctimas, 31 hombre y 8 mujeres, fueron identificadas.

En un comunicado, la embajada de Vietnam en Londres expresó su "profunda tristeza" por lo ocurrido y transmitió sus condolencias a las familias de los fallecidos, garantizándoles apoyo para devolver los cuerpos al país asiático.

Los migrantes habían llegado dentro del remolque del camión a bordo de un barco, procedente del puerto belga de Zeebruges.

En un principio, la policía británica dijo que los fallecidos tenían nacionalidad china, hasta que varias familias vietnamitas se presentaron para decir que temían que sus familiares estuvieran entre los muertos.

El conductor del camión, un norirlandés de 25 años, y otro hombre, procedente de la misma provincia británica, fueron detenidos en el Reino Unido e Irlanda, respectivamente.

El primero fue acusado de homicidio involuntario, blanqueo de dinero y complot para favorecer la inmigración ilegal.

Otras tres personas fueron detenidas y liberadas bajo fianza por la policía británica, que busca a más presuntos implicados.

Once personas más fueron detenidas también en Vietnam en relación con este caso.

