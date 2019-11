Policía saca a luz video completo del ataque a Özil y Kolasinac en Londres

Lejos de causar conmoción, en las redes se han burlado de la forma en que huyeron los ladrones, tras incidente con Özil y Kolasinac.

La Policía Metropolitana de Londres difundió la secuencia completa en que ladrones intentaban intimidar a los jugadores.

Sin embargo, el ataque fue un fracaso para los asaltantes, pues Sead Kolasinac no se asustó, es más, persiguió a los ladrones hasta que salieron huyendo.

El intento de robo ocurrió en julio pasado, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron llevarse el auto de Mesut Özil.

Se trataba de un Mercedes Clase G valorado en más de 120 mil euros.

Cabe mencionar que según informaciones de la policía, dentro del vehículo se encontraba la mujer del futbolista alemán.

El incidente se registró cuando los futbolistas salían de un restaurante en el Londres, Inglaterra.

En las imágenes que fueron recientemente compartidas, se ve como uno de los malhechores amenaza con apuñalar a Kolasinac.

Pero en lugar de huir, el jugador del Arsenal toma valor y se defiende, provocando que los motoristas huyan.

Esto causó risas entre los internautas, además, porque los ladrones dejan tiradas sus pertenencias.

This is one of the craziest things I've ever watched. Police have released new footage of the Ozil attempted robbery incident. Just look at Sead Kolasinac, he's an absolute madman, how can a weapon get pulled on him and he just stands there. Fearless 😱 pic.twitter.com/SbWB3dAv2n

— FutbolBible (@FutbolBible) November 6, 2019