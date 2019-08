Özil y Kolasinac podrían perderse varios partidos con el Arsenal por seguridad

El futbolista alemán Mesut Özil y el bosnio Sead Kolasinac podrían perderse varios encuentros ligeros con el Arsenal.

Esto surge después de que Kolasinac evitara un asalto en contra de su compañero de equipo.

Arsenal football stars Mesut Ozil and Sead Kolasinac will miss their side's Premier League opener at Newcastle on Sunday after 'further security incidents' involving the pair pic.twitter.com/OWYQGBQdH4

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 9, 2019