Escritora que acusó a Trump de violación lo demanda por difamación

La escritora E. Jean Carroll, que denunció haber sido violada por Donald Trump en un cambiador de la lujosa tienda Bergdorf Goodman en los años 90, anunció el lunes una demanda contra el presidente estadounidense por difamación.

Carroll, periodista y columnista de la edición estadounidense de la revista Elle, denunció en junio pasado en un libro haber sido violada por Trump hace más de dos décadas, a fines de 1995 o comienzos de 1996.

Trump negó entonces sus acusaciones, la llamó mentirosa y dijo que su único objetivo era buscar publicidad para vender su nuevo libro.

Afirmó que no conocía a la escritora (aunque luego la revista New York publicó una foto de los años 80 en la que ambos aparecen juntos) y que nunca la habría agredido. "No es mi tipo", dijo.

En una demanda de 27 páginas presentada este lunes ante la corte estatal de Nueva York, Carroll, de 75 años, asegura que las declaraciones del presidente perjudicaron su carrera y su reputación.

Trump "insultó su integridad, su honestidad, su dignidad, y todo eso en la prensa nacional", asegura la demanda, que describe cómo el magnate republicano se encontró con Carroll por casualidad en la tienda, le pidió que le ayudara a comprar un regalo para una mujer (una pieza de lencería) y luego la empujó dentro de un cambiador, donde supuestamente la besó y la violó.

“I am filing this on behalf of every woman who has ever been harassed, assaulted, silenced, or spoken up only to be shamed, fired, ridiculed and belittled. No person in this country should be above the law – including the president.”https://t.co/CqGBaSrzaf @bethreinhard

— E. Jean Carroll (@ejeancarroll) November 4, 2019