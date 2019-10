Ordenan evacuación de 180 mil personas por incendios en California

Fuertes vientos atizaban el incendio que consume al condado de Sonoma, en California, obligando a declarar el estado de emergencia y ordenar la evacuación de 180 mil personas.

Según el Departamento de Bomberos de California (Cal Fire), el fuego, que comenzó el miércoles por la noche, estaba contenido en apenas 10 %, en medio de condiciones climáticas excepcionales que fomentan su propagación.

Vientos con ráfagas de 145 kilómetros por hora avivaban el incendio llamado "Kincade", que amenaza a decenas de miles de estructuras y que impulsa las llamas en terrenos remotos al norte de San Francisco.

El gobernador de California, Gavin Newsom, decretó el estado de emergencia debido "al efecto" de los "vientos sin precedentes" en la región del incendio.

I have declared a statewide emergency.

We’re deploying every resource available as we continue to respond to these fires and unprecedented high-winds.

If you live in an affected area, please stay safe, alert, and heed all warnings from local officials. https://t.co/w0Ft19lR3j

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 27, 2019