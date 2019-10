Jimmy Morales tras primera prueba del tren: "Nosotros no trabajamos para aplausos"

El mandatario Jimmy Morales publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para pronunciarse sobre lo acontecido en la primera prueba del proyecto Tren.

Y es que esta mañana, el vagón en el que viajaba, junto al alcalde Ricardo Quiñónez, se descarriló.

También explicó que el tren fue patrimonio abandonado e ignorado por muchos años.

Indicó que durante el recorrido de la mañana, puedo agradecer a varios de los trabajadores de este proyecto.

"No desmayen ante la crítica, den todo como hasta ahora. Y recuerden, nosotros no trabajamos para aplausos, esos no los pagamos ni los pagaremos en esta gestión de gobierno. Los recursos se invierten en el pueblo, no en publicidad", agregó.