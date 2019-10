Trudeau se juega el puesto en unas ajustadas legislativas en Canadá

Canadá vota este lunes para decidir quién formará su próximo gobierno, en unas elecciones legislativas rodeadas de suspenso. ¿Un segundo mandato para Justin Trudeau o un cambio de rumbo con Andrew Scheer?

Unos 27.4 millones de canadienses estaban llamados a elegir a 338 legisladores, tras una tensa campaña electoral.

Si los sondeos aciertan, los comicios deben poner fin a la mayoría absoluta de la que goza el primer ministro Trudeau, desde su sorpresiva victoria en 2015.

Tras unos 40 días de campaña, los dos grandes partidos que se alternan en el poder desde 1867 terminan como empezaron: con igualdad en la intención de votos. Algo no visto en décadas, según expertos.

Los últimos sondeos dan a los liberales de Trudeau (centro) entre 31 % y 34 % de intención de voto y a los conservadores (derecha) entre 32 % y 33 %.

Según las proyecciones, esas cifras no permitirán a ninguna de las principales formaciones superar la barrera de los 170 curules que garantizan una mayoría absoluta.

En caso de un gobierno minoritario, el futuro primer ministro, liberal o conservador, deberá contar con el apoyo de partidos más pequeños para obtener una mayoría en la Cámara de los Comunes.

Serán clave entonces formaciones como el partido Nuevos Demócratas (NPD) de Jagmeet Singh, tercero en las encuestas (20 %) y una de las revelaciones de esta elección, o los independentistas del Bloque de Quebec, liderados por Yves-François Blanchet.

Como último gran partido en competencia, los verdes de Elizabeth May han hecho pasar su mensaje de urgencia climática, aunque el tema medioambiental ha sido de por sí uno de los dominantes en los debates.

De 47 años, Trudeau ya no tiene la ventaja de la juventud, pues Scheer y Singh tienen 40 años, y de la novedad que le impulsaron al poder en 2015 ante el conservador Stephen Harper.

Because it does. Vote for #ClimateAction. Vote Liberal.https://t.co/LYFpWxoNeY #ChooseForward pic.twitter.com/gqv48ulGQQ

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 21, 2019