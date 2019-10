Congreso habría ordenado retiro de insumos a comisiones de postulación

Fuentes de las comisiones de postulación para la elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ) señalaron que personal del Congreso se presentó a la Universidad Mesoamericana para recoger equipo que emplean las postuladoras para su trabajo.

Félix Serrano, rector de esa casa de estudios que sirve de sede para la actividad de las postuladoras y quien presidente la comisión para elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó lo ocurrido.

Señaló que aproximadamente a las 9:30 de este jueves se presentaron entre ocho y nueve personas y un secretario del departamento de Administración del Legislativo, quienes iban a bordo de dos vehículos tipo picop.

“Dijeron que venían a recoger los equipos de las comisiones. Yo intenté hablar con la Presidencia del Congreso ayer y hoy en la mañana, pero no me respondieron. Me dijeron que iban a consultar, pero hasta el momento no he podido hablar con ninguno”, detalló Serrano.

Sin orden escrita

Serrano relató que él y algunos de los comisionados recibieron a los delegados en su oficina y les preguntaron si tenían una orden por escrito para llevarse los equipos, pero esas personas les dijeron que no, pues solo les habían dado instrucciones verbales.

“Les respondimos que si nos traía una orden por escrito los equipos serían entregados, dejando constancia mediante notarios de que se los estaban llevando”, explicó.

Frente a los comisionados, el representante de la Secretaría se comunicó con el Congreso y le dijeron que esperara aquí para enviarle la orden; sin embargo, después de un rato esta no llegó y optaron por retirarse.

Desprovistas de materiales

Serrano aseguró desconocer las razones de esta situación y qué espera el Congreso al actuar de esa manera.

“Evidentemente si se quieren llevar todo el mobiliario, computadoras, papelería y lo que son insumos, entonces lo que hacen es dejar desprovistas a las comisiones de todos los materiales necesarios para su funcionamiento”, manifestó.

De igual forma, mencionó que el hecho de que el Legislativo pueda estar buscando que los rectores presidentes de las comisiones sean quienes absorban los gastos del funcionamiento de las mismas es algo que no tiene sentido.

Congreso se pronuncia

El departamento de Comunicación Social del Congreso de la República no brindó mayores detalles sobre lo ocurrido esta mañana en la Universidad Mesoamericana.

Sin embargo, detalló que este organismo no tiene obligatoriedad legal de sufragar los gastos de las comisiones de postulación.

Además, agregó que en el proceso suspendido por fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), el parlamento aportó medio millones de quetzales.