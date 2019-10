Nobel de Economía premia a tres expertos por sus trabajos sobre la pobreza

La franco-estadounidense Esther Duflo y los también estadounidenses Abhijit Banerjee y Michael Kremer recibieron este lunes el Premio Nobel de Economía, por sus trabajos sobre la reducción de la pobreza en el mundo.

Sus trabajos "han introducido un nuevo enfoque (experimental) para obtener respuestas válidas sobre la mejor manera de luchar contra la pobreza global", anunció el secretario general la Academia Real de Ciencias Sueca, Goran Hansson.

BREAKING NEWS: The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.” #NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N

A mediados de los años 1990, Kremer, de 54 años, profesor de la Universidad de Harvard, "demostró cuán poderoso puede ser este enfoque utilizando experiencias de campo para probar diversas intervenciones que pueden mejorar los resultados escolares en el oeste de Kenia", explica la Academia.

Casados, Banerjee y Duflo, han realizado estudios similares sobre otros temas y en otros países. Sus métodos de investigación experimental dominan actualmente la economía del desarrollo.

Duflo, profesora de economía en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde también ejerce su esposo (nacido en 1961), es una de las economistas más celebres en el mundo, principalmente en Estados Unidos.

Ganadora de la medalla John Bates Clark 2010, se convierte en la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de Economía en sus 50 años de existencia, tras Elinor Ostro, en 2009.

"Estoy muy honrada. Para ser sincera, no pensé que fuera posible ganar el Nobel tan joven", reaccionó la economista que, a sus 46 años, se convierte en la más joven de los ganadores del premio de economía.

