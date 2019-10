Tras escándalo, Academia entrega premios Nobel de Literatura 2018 y 2019

La escritora polaca, Olga Tokarczuk, recibió este jueves el premio Nobel de Literatura 2018, y el novelista austriaco, Peter Handke, recibió el galardón de 2019.

Tokarczuk fue recompensada por su "imaginación narrativa, que con una pasión enciclopédica, simboliza el traspaso de las fronteras como forma de vida", dijo el secretario de la Academia sueca, Mats Malm.

Handke, por su parte, fue reconocido por su obra "llena de ingenuidad lingüística que ha explorado la periferia y la singularidad de la experiencia humana".

Ambos suceden en el palmáres al novelista británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro, quien fue laureado en 2017.

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.

Este año, el Nobel de Literatura consagró a dos ganadores, uno para 2018 y otro para 2019, después de que el año pasado la Academia Sueca pospusiese la adjudicación del premio por un escándalo de agresión sexual.

Watch the very moment the Nobel Prizes in Literature for 2018 and 2019 are announced. Presented by Mats Malm, Permanent Secretary of the Swedish Academy.

#NobelPrize pic.twitter.com/q0KkCsBer9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

"La más talentosa de su generación"

Autora de una docena de libros, Tokarczuk, de 57 años, es considerada en Polonia como la escritora más talentosa de su generación.

Su obra, variada y traducida a más de 25 idiomas, va desde un cuento filosófico "Los niños verdes", hasta una novela policiaca con tintes ecologistas: "Sobre los huesos de los muertos" (2010); pasa también por una novela histórica de 900 páginas, llamada "Los libros de Jacob"(2014)".

"It's a great place for a writer. Nothing is obvious in Poland, you have to narrate everything afresh.” Watch this interview with new Literature Laureate Olga Tokarczuk where she reflects on her homeland, Poland.#NobelPrizehttps://t.co/vURoMg59AE — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Identificada políticamente con la izquierda, ecologista y vegetariana, la escritora no duda en criticar la política del actual gobierno polaco, el nacionalista y conservador del partido Derecho y Justicia (PiS).

Tokarczuk es, además, la 15ª mujer en ser laureada en las 116 ediciones de la máxima distinción de la literatura universal.

"Habría que suprimir el Nobel de Literatura"

Peter Handke, de 76 años, ha publicado más de 80 libros y es uno de los autores en lengua alemana más leídos e interpretados del mundo.

Publicó su primera obra en 1966, llamada "Los avispones", antes de hacerse famoso con su obra "El miedo del portero al penalti", en 1970.

2019 Literature Laureate Peter Handke was born 1942 in a village named Griffen, located in the region Kärnten in southern Austria. This was also the birthplace of his mother Maria, who belonged to the Slovenian minority.#NobelPrize pic.twitter.com/yK6lrKj9sv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

No obstante, en el pasado Handke había criticado la entrega del Nobel de Literatura, sugiriendo incluso que el galardón debería ser suprimido.

"¿El Nobel de Literatura? Habría que suprimirlo. Es una falsa canonización que no aporta nada a los lectores", dijo en su momento.

Sin embargo, según la Academia, que lo llamó este jueves, Handke manifestó estar muy contento, y dijo que viajará a Suecia para recoger su premio.

Institución a puertas cerradas

En noviembre de 2017, la Academia Sueca implosionó tras la publicación, en pleno movimiento #MeToo, de los testimonios de 18 mujeres (entre ellas académicas) que acusaban de acoso, agresión sexual y violación al francés Jean-Claude Arnault.

Casado con una académica y propietario de un club frecuentado por la crema y nata artística e intelectual sueca, Arnault recibió generosos subsidios de la Academia, y llegó a jactarse con frecuencia de ser el "miembro número 19" de esta.

Según testimonios, Arnault llegó incluso a revelar el nombre de futuros premios Nobel entre su círculo de amigos.

Fue sentenciado a dos años y medio de prisión, acusado de violación.

Más allá de lo estrictamente judicial, el caso sacó a luz el estancamiento de una institución a puertas cerradas, repleta de intrigas, conflictos de intereses y divisiones entre sus miembros.

Estos problemas quedaron en evidencia luego de que en 2016 se le otorgara el galardón a Bob Dylan en 2016, primer músico laureado, decisión que generó críticas en el mundo de las letras.

*Con información de AFP