Trump niega haber pedido poner cocodrilos en la frontera para detener a migrantes

El presidente Donald Trump negó este miércoles las versiones divulgadas en la prensa local sobre una supuesta propuesta suya de instalar fosos con cocodrilos y serpientes en la frontera con México, como método para frenar el ingreso ilegal de migrantes a territorio estadounidense.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario negó estas informaciones y aseguró que la prensa "se ha vuelto loca".

"La prensa está intentando vender el hecho de que yo quería un (foso) lleno de cocodrilos y serpientes, con una cerca eléctrica y puntas afiladas encima, en nuestra Frontera Sur", escribió Trump.

Now the press is trying to sell the fact that I wanted a Moat stuffed with alligators and snakes, with an electrified fence and sharp spikes on top, at our Southern Border. I may be tough on Border Security, but not that tough. The press has gone Crazy. Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019