Comisión que “investigará” a la CICIG suma rechazos, partido Viva niega apoyo

El partido político Visión con Valores (Viva) se pronunció en contra de la comisión específica que creó el Congreso para analizar lo actuado por la CICIG.

La postura de la agrupación política se suma al rechazo que mencionó el presidente electo, Alejandro Giammattei, y otros legisladores y organizaciones civiles.

“No compartimos la decisión tomada en el Congreso de establecer una comisión para investigar a la CICIG, puesto que si bien es cierto que la CICIG debe mostrar transparencia en el uso de sus fondos y de sus actuaciones, no es una función que le corresponda al Congreso. Especialmente cuando una buena parte de los actuales diputados no gozan de idoneidad para realizar dicha fiscalización”, señaló el partido.

CC da trámite a amparos presentados contra comisión que investiga a CICIG El Congreso y la sala legislativa creada específicamente para verificar el trabajo de CICIG deberán remitir informes al máximo tribunal.

A la vez, la agrupación enfatizó que ningún diputado de esa bancada votó a favor.

Desaprueban participación

Otra parte del comunicado de Viva refleja que no apoyan la participación del diputado Aníbal Rojas. Eso porqueque no se encontraba en la sesión cuando se creó dicha comisión, por lo que las decisiones de él son a título personal y no del partido.

Rojas fue consultado sobre dicho pronunciamiento y respondió no temer a ser expulsado de la agrupación y que se consultará al secretario general de Viva.

Invitan a delegados del MP y el OJ

Los integrantes de la comisión específica invitaron al Ministerio Público (MP), al Organismo Judicial (OJ) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que envíen a representantes a las sesiones que se llevarán a cabo del 7 de octubre al 7 de noviembre.

Una de las decisiones se debe a los pronunciamientos en contra de la comisión de diputados, que responde a ciertos grupos políticos.

CICIG presenta resultados en 12 años de trabajo La ex fiscal general Claudia Paz y Paz y la exmagistrada Claudia Escobar fueron algunas de las participantes en la presentación final de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).