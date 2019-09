Deficientes mecanismos de rendición de cuentas del gasto público

Previo al Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade 2019), se han desarrollado diversos talleres. En este último se abordó la fiscalización de uso de fondos públicos y se determinó que los mecanismos de rendición de cuentas se deben fortalecer.

Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explico que se abordo este tema para aprovechar el uso de fondos públicos.

Según explicó el investigador los resultados no avanzan a la velocidad que incrementa el presupuesto.

Por lo que aseguró que se necesita hacer reformas al respecto como la Ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Las investigaciones revelaron que el extinto partido habría utilizado estrategias de ocultamiento para que no se estableciera el verdadero origen de los fondos para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2015.

Asimismo, revisar la Ley de contrataciones del Estado, debido a que hubo una reforma pero no fue completa.

También se suma la Ley de probidad, así como el cumplimiento de las atribuciones del Congreso de la República.

“Las atribuciones del Congreso se establece no solo la emisión de leyes si no la fiscalización de fondos públicos. Todos los años el Congreso no solo debe aprobar el presupuesto sino aprobar la liquidación del presupuestos”, dijo Benavides.