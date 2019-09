Finanzas defiende aprobación de alianzas público-privadas

La propuesta de presupuesto general que elaboró el gobierno saliente incluye el capítulo de Alianzas Público-Privadas para lograr impulsar obras como el metro riel y una autopista. Sin embargo, diputados y analistas consideran que ese tema debe tratarse por aparte para no afectar la discusión del plan de gastos del próximo año.

Víctor Martínez, titular de Finanzas, durante una actividad organizada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, explicó diferentes aspectos que conforman el presupuesto general. En una de ellas enfatizó en la necesidad de aprobar los cambios en la Ley de Alianza Público-Privada.

“En la administración de los activos hemos planteado una estrategia para tener mayor rentabilidad y mejores rendimiento de los activos. Cualquier gerente financiero de cualquier empresa si tiene un activo, pero no lo pone a la renta lo despiden. Es lo mismo que estamos haciendo acá, el país no solo puede pensar en impuestos sino también pensar en sus activos y si tiene una infraestructura ferroviaria y no la usa. Ya hubieran despedido al ministro de Finanzas porque no plantea una estrategia de utilizar su infraestructura”, explicó Martínez.