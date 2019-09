Mike Pompeo: EE.UU. prefiere una "solución pacífica" al pulso con Irán

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, declaró este jueves que Estados Unidos prefiere una "solución pacífica" a la crisis desatada por los ataques contra las infraestructuras petroleras sauditas, que calificó como un "acto de guerra" por parte de Irán.

Estados Unidos o Arabia Saudita desencadenarían "una guerra total" si deciden atacar Irán, advirtió por su parte el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, en una entrevista difundida este jueves por la cadena de televisión estadounidense CNN.

"No queremos la guerra, no queremos un enfrentamiento militar. Creemos que un conflicto armado basado en un engaño es algo terrible. Pero no temblamos cuando se trata de defender nuestro territorio", añadió Zarif.