Diputado Villate: “He dado la cara... no estoy prófugo"

El diputado Roberto Villate acudió este miércoles a la Torre de Tribunales para la continuación de la audiencia de primera declaración en su contra y aseguró que está dispuesto a enfrentar lo que corresponda en los órganos de justicia.

El legislador supuestamente estaría implicado en las supuestas irregularidades en el financiamiento electoral del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), tomando en cuenta que fungió como secretario general de la desaparecida agrupación política.

El Ministerio Público (MP) le atribuye el delito de fiscalización electoral de fondos. El caso en su contra es conocido por el Juzgado Sexto Penal.

Villate dijo hoy a los periodistas: “Me quedé a cargo del partido hasta que fue cancelado, me quedé respondiendo ante el Tribunal Supremo Electoral, he dado la cara… no estoy prófugo”.

“Es decir, he dado la cara una y otra vez en este juzgado y lo seguiré haciendo. No soy prófugo, estoy aquí presente. Y si hoy se hace la audiencia estaré acá, si se señala otro día volveré a estar acá, si Dios me lo permite”, continuó.

La diligencia fue suspendida y se reprogramó para el 26 de septiembre.

Pierde inmunidad

Según investigaciones de la Fiscalía, el partido Líder no reportó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al menos Q21 millones utilizados para campaña electoral.

En ese sentido, Villate fue señalado en su calidad de secretario de la agrupación y el MP presentó una solicitud de antejuicio en su contra.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad en febrero pasado.