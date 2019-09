Von Ahn se refiere a la “ideología cavernícola” y usuarios reaccionan

El creador de Duolingo, el guatemalteco Luis von Ahn, publicó este lunes un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, en donde hace referencia al concepto de “ideología cavernícola” y lo relaciona con Guatemala.

El informático se refirió a la situación del país y resaltó los problemas que lo aquejan, entre estos la violencia, pobreza y desnutrición infantil.

“Ideología cavernícola: En Guatemala hay más asesinatos per capita, más pobreza extrema, más desnutrición infantil, más violaciones de niñas per capita que en países europeos, pero eso no importa porque en Guatemala la sociedad se basa en la familia tradicional”, se lee en su publicación.

Reacciones

Esto generó una serie de comentarios, algunos a favor y otros en contra de lo mencionado por Von Ahn.

Algunos usuarios criticaron al experto por opinar en algo que, según ellos, no le compete. “Zapatero a tu zapato”, señaló uno de ellos.

Otros cuestionaron si supuestamente cambiando esa “idea cavernícola” se lograrían modificar los indicadores a los que se refirió Von Ahn. “¿Entonces tenemos que pensar en la nueva ideología y ya se arregló? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, manifestó una persona.

Mientras que otro más aseguró que todo es fácil cuando se cae en la “falacia lógica de argumentar desde los extremos y asumir que se conoce la opinión general de quienes defienden la más básica a importante institución social”.

“¿Cuál familiar tradicional? Si en la mayoría de familias falta mamá o falta papá y esa no es la tradicional”, señaló otro usuario.

Otra persona aseguró que falta mucho para que las cosas cambien el país. “No hay peor ciego que el que no quiere ver, y lamentablemente esa es la realidad de nuestra bella Guate”, expuso.

Mensaje de Independencia

Luis von Ahn también utilizó Twitter para pronunciarse sobre Guatemala el pasado domingo, cuando envió un mensaje relacionado con el 198 aniversario de Independencia del país.

Según el informático, la verdadera independencia de Guatemala será cuando se libere de la corrupción, desnutrición, y otros problemas sociales.