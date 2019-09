Nuncio Apostólico sobre Ramazzini: “No es sesgado, no tiene prejuicios, ni es manipulable”

“No es una persona sesgada, no tiene prejuicios con las personas, ni es manipulable”. De esta forma definió el Nuncio Apostólico Nicolás Thevenin a monseñor, Álvaro Ramazzini.

El 1 de septiembre, el Papa Francisco anunció que Ramazzini será el cardenal de Guatemala.

Se informó que el 5 de octubre, el Papa celebrará una consistorio para la creación de los 13 nuevos cardenales.

Ramazzini es obispo de Huehuetenango y se ha identificado por apoyar las luchas sociales. Además ha denunciado las violaciones a los derechos humanos de los más desarraigados.

Ramazzini tendrá un cargo importante en el Vaticano.

Según Thevenin, será un consejero especial del Papa. Es decir en una de las personas a las que le pedirá consejos y se apoyará para tratar asuntos relacionados con la Iglesia Católica.

“Un cardenal no se nombra, se crea. Un cardenal es una decisión del Santo Padre por el conocimiento que tiene él”, dijo.

Thevenin participó en el acto por el Día de la independencia que realizó la Embajada de México en Guatemala.

En ese lugar fue abordado por los reporteros de los distintos medios de comunicación, quienes le consultaron sobre la designación de monseñor Ramazzini.

Esto fue lo que respondió:

“Ya lo felicité. Su cargo será muy importante para Guatemala y la para la iglesia en general. Monseñor Ramazzini ha mostrado ser una persona de diálogo, que quiere recibir a todos y sobretodo busca la verdad. No es una persona sesgada, no tiene prejuicios con las personas, al contrario comparte diferencias de opiniones. Es una persona que no es manipulable”.