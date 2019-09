Hombre apuñala a varias personas en Tallahassee, Florida

La Policía de Tallahassee (TPD) respondió este miércoles a la alerta de un apuñalamiento masivo ocurrido cerca del bloque 2000 de Maryland Circle, en Florida.

Citado por CNN, Damon Miller, portavoz de la Policía, confirmó que el incidente ocurrió en Dyke Industries, un proveedor mayorista de materiales de construcción ubicado en la ciudad.

También se informó que el sospechoso fue puesto bajo custodia, aunque no está claro si es empleado del lugar.

Dyke Industries se encuentra ubicado unos 6 kilómetros al noroeste del campus de la Universidad Estatal de Florida, y unos 10 kilómeetros al noroeste del Capitolio.

Asimismo, Morgan King, portavoz del Tallahassee Memorial HealthCare, también citado por CNN, informo que el centro de salud recibió a al menos seis personas con heridas producidas por arma blanca, aunque no se precisó el estado de las víctimas.

