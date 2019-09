Sube cifra de muertos por paso del huracán Dorian por Bahamas

Autoridades de Bahamas anunciaron que la cifra de muertos por el paso del huracán Dorian aumentó oficialmente a 45, según un nuevo balance provisional anunciado la noche del domingo.

En total, se han encontrado 37 víctimas mortales en la isla Ábaco y ocho en Gran Bahama.

Sin embargo, los equipos de rescate temen que la cifra aumente con el paso de las horas.

"Anticipamos encontrar más cuerpos. Hay muchas más personas que se presumen desaparecidas", dijo la policía de Bahamas en un comunicado.

Más de una semana después de haber sido devastada por el paso de Dorian, el norte de Bahamas sigue en el caos, mientras miles de personas esperan a ser evacuadas de las zonas más afectadas.

*Video de AFP

Normalmente, los huracanes llegan y se van en unas horas, pero Dorian se quedó detenido durante tres días sobre el norte del archipiélago.

Salió el martes pasado; destruyó las islas de Gran Bahama y Ábaco como si hubiera caído una bomba.

Se calcula que unas 70 mil personas se quedaron sin hogar.

Ahora ha quedado claro que habrá que reconstruir desde cero estas localidades, un trabajo que tomará años y que deja en evidencia el próximo problema: las decenas de miles de desplazados.

Por ahora están llegando a cuentagotas a Nassau, por aire y por mar.

El viernes, el primer ministro, Hubert Minnis, dijo que la capital no puede recibir "de la noche a la mañana" a toda la población de la isla de Ábaco.

Se prevé que el gobierno inste refugios en la propia zona de impacto.

Today I met with Mark Green of @USAID about #HurricaneRecovery relief and recovery efforts on Abaco and Grand Bahama. A team is already on the ground in The Bahamas and has started to help with search and recovery and shelter assessments on Abaco. Thank you for your support! pic.twitter.com/SIrAgCp1x1

— Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 9, 2019