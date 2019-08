Jimmy Morales pide que se agilice la ejecución presupuestaria de los Codedes

El presidente Jimmy Morales solicitó que se agilice la ejecución presupuestaria de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

A cuatro meses de finalizar la gestión de Gobierno, el mandatario se reunió a puerta cerrada con los gobernadores departamentales. Durante esa sesión fue que llevó a cabo dicha solicitud.

El gobernador de Guatemala, Iván Díaz, dijo que están pendientes de ejecutarse alrededor de 2,400 millones de quetzales en obra pública. Además, reconoció que esto se debe a que los alcaldes participaron en proselitismo la mayor parte del año.

También dijo que a nivel departamental, Baja Verapaz es el que tiene mayor ejecución, mientras que el más bajo es Retalhuleu.

Además, considera que no es probable que no se ejecute todo el recurso disponible. Una razón es que los alcaldes que están ejecutando son quienes resultaron reelectos. Sin embargo, esto es contrario a lo que ocurre con los que no continuarán en el puesto.

Se negaron a rendir información

La Ley de Acceso a la Información Pública obliga a rendir cuentas a las personas y entidades que utilicen recursos gubernamentales. Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, informó en febrero de este año que la fiscalización en los Codedes y Consejos Municipales de Desarrollo (Comude), no cumplen con esta ley.

Y es que ellos solicitaron información sobre el otorgamiento de licencias explotación; sin embargo, en estas solicitudes es donde los consejos más se incumple.

Codedes y Comudes se niegan a rendir información pública Otro de los rubros donde no se pudo fiscalizar los fondos públicos es en de los fideicomisos.

De acuerdo con el informe anual del magistrado de conciencia, 28 solicitudes para conocer el uso de los fideicomisos no se obtuvo respuesta. Mientras que en las licencias de explotación, para minería, petróleo e hidroeléctricas fueron 130 informes incumplidos. Y tampoco recibieron información de 32 organizaciones no gubernamentales.

En el informe se detalla que 19 Codedes no cumplieron con la información. Además, en cuatro Comudes no se tiene la unidad de información pública.

Diputados critican baja ejecución por los Codedes La ejecución presupuestaria en los departamentos afectados por la erupción del volcán de Fuego no supera el 2%.

*Con información de Emisoras Unidas.