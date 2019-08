"No vamos a permitir ni la corrupción ni la incompetencia", vicepresidente electo del partido Vamos

Con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el partido Vamos, conformado por Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo. Este será el primero en tener más de cinco meses para el proceso de transición de gobierno.

¿Cómo ha sido el proceso de transición de gobierno?

Otros gobiernos que han tenido que estructurar sus gabinetes en las últimas semanas o el mismo día de la toma de posesión. Nosotros a cuatro meses y medio antes de la toma de posesión ya tenemos 10 ministros designados. Faltan cuatro, quienes serán anunciados en las próximas semanas. Vamos a aprovechar al máximo este periodo, aunque no necesariamente tengamos que usar los cinco meses. Me reuní con el vicepresidente, Jafeth Cabrera, y con el titular de Segeplan, Miguel Moir, quien fue designado para liderar la transición. En esta se acordó un plan de acción que de manera ordenada, sistemática, transparente y abierta se haga la transición. Así, nuestros funcionarios puedan recibir la información en aspectos políticos, administrativos y financieros. Además, el quehacer de cada entidad para que el 14 de enero nuestros funcionarios no lleguen a aprender qué es hacer gobierno, ni improvisar.

¿Cómo garantizar que los ciudadanos no serán defraudados?

Al igual que a ellos, a nosotros también nos han defraudado. Hemos confiado en personas indecentes en periodos anteriores que han llegado a beneficiarse y no a servirle a la población. Por lo que al igual que ellos nos merecemos un país diferente en el que tengamos una ruta de paz, progreso y prosperidad, por lo que no podemos caer en ese juego. Tengo otras aspiraciones personales y profesionales, mi vida no termina con la vicepresidencia. Así que sobre la base de querer trascender en otros aspectos vamos a empezar a hacer las cosas debidamente. Por eso resulta importante decir que no vamos a permitir ni la corrupción ni la incompetencia. Son temas que no cabrían en nuestros equipos de trabajo. La gente se tiene que dedicar a hacer su función, a dar resultados, a dejar de ser un servido público y a constituirse en un verdadero servidor público.

¿Cómo fue la designación de los ministros? ¿Hubo varios candidatos?

Definir las primeras propuestas fue fácil porque todos han venido trabajando en la estructuración del plan nacional. Cada uno de los ministros ya designados fueron responsables de estructurar cada pilar y de las acciones que en las mesas de trabajo se realizarán. Todos han trabajado con nosotros y comprenden cuál es la función que les toca realizar y de qué forma lo van a complementar. Es un equipo que se conoce y esperamos que puedan tener una buena relación e interacción cuando tomen las decisiones. En gobiernos anteriores los ministros no se hablan, lo cual genera problemas.

Omar Solis

¿Cómo se logrará la independencia de la Comisión contra la Corrupción?

Lo que ocurre con la lucha contra la corrupción no es solo de que vayan a la cárcel las personas que están cometiendo actos ilícitos, tienen que ir. Pero si no se ataca desde la misma estructura. Desde los mismos cimientos donde inicia la corrupción, es que solo cambia de manos la corrupción, se sofistica, se vuelve más cara. El contrabando es un problema porque son más de Q20 mil millones los que se pierden en ese problema, especialmente en las fronteras con México y Belice. Pero el contrabando no es un aspecto impositivo o problema de competencia desleal, sino que también de salud.

En frases