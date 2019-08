Giammattei: “Probablemente no vamos a ser un gobierno perfecto, pero sí correcto”

El presidente electo, Alejandro Giammattei, se refirió a diferentes temas este martes, entre ellos el acuerdo migratorio suscrito entre Guatemala y Estados Unidos y los resultados de los diálogos que ha sostenido con autoridades de la nación norteamericana.

Durante una entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, hizo un llamado al actual Gobierno, a cargo del presidente Jimmy Morales, para que se le incluya en el proceso de discusión del referido convenio y los tratados que surjan del mismo, pues asegura que hasta ahora no ha sido invitado a participar.

“Me preocupa porque no hemos visto todo lo que respecta al plan de implementación, es el que hemos estado pidiendo. La solicitamos (información) en EE. UU. y nos dijeron que la debíamos pedir al presidente de aquí”, señaló.

Giammattei resaltó que públicamente le ha pedido a Morales que le permita a su equipo participar como observador del proceso, pero no se les ha dado espacio. “No sabemos quién, cuándo o cómo lo van a implementar”, resaltó.

“Un Gobierno que no comunica es un Gobierno que no gobierna. La base fundamental de cualquier gobierno es la comunicación”, expresó.

A su criterio, llama la atención que las autoridades del Ejecutivo no quieran ser lo suficientemente abiertas en el tema. En ese sentido hizo un llamado a la reflexión, pues es un acuerdo del que será en su gestión cuando se decidirá si deberá continuar o no.

“Lo correcto es que se nos informe y seamos parte de ese proceso de negociación para poder fijar una posición de cara al próximo gobierno”, manifestó.

Por aparte, Giammattei dijo que ha conversado con diferentes autoridades estadounidenses sobre este convenio.

Según él, fue una condición que se puso al personal de EE. UU. desde el inicio de los diálogos, pues conversaciones, pues es algo que está fuera de contexto, ya que Guatemala no reúne las características para tener esa figura.

La idea es hacer solo un convenio de control migratorio para personas de El Salvador y Honduras, no como se había hecho al principio: un tercer país seguro para originarios de cualquier nacionalidad.

Además, el presidente electo señaló que aunque no ha sido amplia la información que ha recibido sobre el convenio, tiene conocimiento de que el Departamento de Estado de Estados Unidos maneja dos cifras para el tema de la implementación.

Una es correspondiente a 40 millones de dólares, que serían destinados a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas (Acnur) para iniciar los procesos de atención a los refugiados.

Y la otra sería por 30 millones de dólares, manejados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Por aparte, Giammattei dijo que él y sus expertos jurídicos consideran que la integralidad del convenio migratorio, incluido el plan de implementación, debe pasar al Congreso.

“Debe escucharse primero el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que mandó a pedir el acuerdo y los anexos y tampoco se los han enviado. Con base a eso emitirá un dictamen donde dirá si debe pasar o no al Congreso”, dijo.

En cuanto a qué haría para responder si las advertencias hechas por el presidente de EE. UU., Donald Trump, contra Guatemala si en caso no se implementa el convenio migratorio se vuelven realidad, Giammattei contestó:

“Amarrarme los pantalones y plantear las soluciones que tengamos que plantear. Voltear a ver a donde debamos, abrir los mercados que tengamos que abrir y empezar a prepararnos a las contingencias, pero yo esperaría que no lleguemos a eso, dentro de mi escenario no está eso”.

El Gobierno de Guatemala todavía no ha definido la ruta legal que tomará si la CC deja en suspenso el acuerdo migratorio que firmó el ministro de Gobernación con Estados Unidos, en la oficina oval de la Casa Blanca ante la mirada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con Giammattei, durante las visitas que ha hecho a Estados Unidos en las últimas semanas ha sostenido diálogos “profundos” con agencias y secretarios de ese país sobre distintos temas, incluidos los de seguridad, prosperidad y economía, también enfocados en disminuir la migración irregular.

Destacó que estas conversaciones han sido productivas y han servido para fijar posiciones. También descarto que haya recibido algún tipo de presiones para que funcionarios del actual gobierno guatemalteco continúen en sus cargos durante su gestión.

“Es parte de la campaña negra que hubo desde la primera vuelta. Ni Degenhart ni Jovel se quedan, hay cambios en los ministerios. No hemos recibido ni sutil ni impositivamente ese tipo de advertencias de EE. UU.”, aseguró.

El gobernante electo aseguró que está enfocado en el proceso de transición y en los cambios sustanciales que se harán en el país.

Por ejemplo, en la cartera de Gobernación aseguró que se verán temas que no se han dado nunca antes y que se trabaja en un sistema de seguridad que funcione.

Las autoridades electas indican que de no incluir las readecuaciones al proyecto de presupuesto 2020, buscarán negociaciones en el Congreso de la República.

Giammattei mencionó además que ya “casi” tiene una persona electa para dirigir esta dependencia, pero que por ahora no dará a conocer de quién se trata.

Este tema de seguridad también ha sido abordado en las conversaciones con EE. UU. Específicamente se ha buscado la ampliación del centro regional de seguridad contra pandillas, para que también abarque corrupción, narcotráfico, crimen organizado, trata de personas, entre otros.

De igual forma, ha logrado “empatar” la agenda de migración de EE. UU. con la de desarrollo que se tendrá en su Gobierno, aseguró. Esta última incluye generar prosperidad para que no haya migración. “Hemos encontrado muchísima apertura”, dijo.

La otra semana Giammattei viajará a Washington para reunirse con autoridades de ese país, entre ellas Mike Pompeo, y Kevin McAleenan. Buscará con ellos abordar el programa anticorrupción que busca implementar.

Para Giammattei es importante continuar la lucha contra la corrupción en el país. Ello dándole seguimiento a la persecución de los corruptos, que según él fue una labor en la que se enfocó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pero lo más importante, y que debe ir de la mano con la persecución penal, es hacer cambios sustanciales en los procesos y políticas públicas para que estas no permitan que se cometan actos de este tipo.

#DiálogosyDebates "La @CICIGgt solo persiguió corruptos", critica @DrGiammattei "y nadie corrigió el sistema", añadió asegurando que se debió haber una función de un trabajo en conjunto "que no se dio" pic.twitter.com/Fm4bYNIha5

Giammattei, quien asumirá el próximo 14 de enero, resaltó que su plan de Gobierno contempla la implementación de una Comisión Nacional Contra la Corrupción.

Para el proyecto se erogaría entre Q40 millones y Q75 millones. “No superará esa cifra y saldrá de los ahorros que se hagan en el Gobierno”, aseguró.

Por lo menos tres “notables” formarán parte de la comisión, según la propuesta del gobernante electo.

El mecanismo para su nombramiento sería por medio de la integración de un consejo de Estado, donde esté representadas las “fuerzas vivas” del país y se pueda abrir un espacio de diálogo y concertación.

Esto implicaría integrar a periodistas, representantes de asociaciones de gremiales de periodistas, parte patronal, parte obrera y sindical. También a grupos indígenas y religiosos, entre otros.

“De ese consejo queremos que salga la nominación de los comisionados para el combate a la corrupción”, aseguró Giammattei.

El referido consejo también serviría para buscar tener un gran diálogo nacional sobre temas que se deben atender para beneficiar a Guatemala.

“Vamos a tener un gobierno que va a conciliar, no a polarizar la discusión. Podemos no estar de acuerdo, pero podemos sí ponernos de acuerdo en las cosas que le convienen al país”, expresó el entrevistado.

De igual forma, resaltó que se buscará tener un diálogo constructivo y él, como un presidente que dará la cara, será parte del mismo para buscar acuerdos.

“Probablemente no vamos a ser un gobierno perfecto, pero sí vamos a ser un gobierno correcto”, manifestó.

Tomando como base el trabajo conjunto, Giammattei dio a conocer que le pidió a la Contraloría General de Cuentas designar una comisión para que apoye el proceso de transición de Gobierno.

La misma está integrada por abogados, auditores, ingenieros y otros, que se enfocarán en estas funciones básicas:

Sobre este último punto, Giammattei dijo que actualmente hay programas de desnutrición en 17 entidades del Estado y a pesar de eso el problema no se ha revertido. Entonces, en su Gobierno el Ministerio de Salud pública será el rector del tema y hará coordinaciones con otras carteras involucradas.

En cuanto al tema de la salud, Giammattei descartó que vaya a privatizarse el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). “Por el contrario, vamos a reforzar el tema y tomar medidas contundentes con respecto a esta entidad”, dijo.

Entre los cambios que el mandatario electo propone es modificar el reglamento de la entidad para que sea posible poner en marcha los seguros colectivos.

En su opinión, hay migrantes ilegales en EE. UU. que cuando terminan su vida laboral no tienen pensión. Entonces, se buscará abrirán posibilidad de que puedan cotizar directamente en el IGSS.

“Se pretende que cualquier persona pueda cotizar esos fondos, no necesariamente debe estar afiliado por medio de una empresa. Eso lo permite la ley”, manifestó.

Ante preguntas de usuarios de redes sociales sobre otros temas, manifestó que no es cierto que tenga contemplado subir el impuesto a los combustibles o remesas. Tampoco incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Asimismo, consideró que primero hay que demostrar honestidad en la administración pública, aumentar la base tributaria y, además, si se va a subir impuestos debe ser con un motivo: “y el mejor es decir se manejaron bien los fondos, pero no alcanzó”.

En cuanto al aspecto económico, su política está enfocada en incrementar la exportación de productos no tradicionales y subir la cifra de ingreso de turismo.

Giammattei concluyó señalando que trabajará por Guatemala y enfatizó en que quiere ser recordado como un ciudadano que llegó a un puesto público y cumplió con su deber.

#DiálogosyDebates @DrGiammattei: "No va a haber ni una sola foto del presidente Alejandro Giammattei en ninguna dependencia pública (…) no vamos a mandar a poner una foto con la banda presidencial. No vamos a gastar en eso" pic.twitter.com/QUZ3i9UzbM

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) August 27, 2019