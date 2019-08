Trump propuso combatir huracanes con bombas nucleares, según web noticiosa en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso lanzar bombas nucleares sobre huracanes antes de que toquen tierra en Estados Unidos, según un artículo del sitio web de noticias Axios publicado el domingo.

Durante una reunión informativa sobre los huracanes, Trump preguntó si era posible interrumpir la formación de huracanes en el océano lanzando una bomba nuclear en el ojo de la tormenta, dice la nota de Axios.

Según una fuente anónima citada por el medio online, los asistentes salieron de la reunión pensando "¿Qué hacemos con esto?".

SCOOP: President Trump has suggested multiple times to senior Homeland Security and national security officials that they explore using nuclear bombs to stop hurricanes from hitting the United States. https://t.co/4vidIuiijA

— Axios (@axios) August 25, 2019