VIDEO. Policía de Hong Kong reprime a manifestantes con cañones de agua

Nueva jornada de tensiones en Hong Kong, luego de que manifestantes salieran otra vez a las calles y luego fueran reprimidos por la policía empleando cañones de agua.

El territorio semiautónomo, uno de los principales centros financieros del mundo, ha experimentado en los últimos tres meses su peor crisis política desde su retrocesión a China en 1997.

El actual movimiento de protesta, nacido de la oposición a un proyecto de ley (ahora suspendido) para permitir las extradiciones hacia China continental, se ha convertido en una campaña más global por democracia y protección de las libertades locales.

Miles de hongkoneses desfilaron en silencio bajo la lluvia torrencial en el área de Tsuen Wan, pero los manifestantes radicales levantaron una barricada y arrojaron adoquines y cócteles molotov a la policía.

Después de lanzar gases lacrimógenos que no tuvieron el efecto deseado, la policía antidisturbios utilizó los cañones de agua contra los manifestantes.

Water cannons in Hong Kong for the first time. Seems to me they didn’t hit much but it’s a significant escalation in police tactics. Clip: Telegram. #AntiELAB pic.twitter.com/XyRSy0iO3m

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) August 25, 2019