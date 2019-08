Vuelven a denunciar a Gerardo García por violencia en el tráfico

El conductor Gerardo García volvió a hacerse viral en las redes sociales. Otra vez surge una denuncia en su contra por supuestamente haber actuado de manera violenta en el tráfico de la ciudad capital.

"Ale Morales" es el nombre de la perfil de la usuaria de Facebook que dio a conocer los hechos.

La publicación fue hecha durante la noche del pasado viernes 23 de agosto, y describe una acción que ocurrió en un sector de la calzada San Juan. No se dan más detalles.

Sin embargo, el post fue borrado de la referida red social en la mañana de este sábado 24.

Originalmente se veían tres videos de corta duración, los cuales estaban acompañados de un mensaje en el cual se daba una breve explicación de lo acontecido:

"Nuevamente este tipo hace de las suyas en el tráfico, esta vez en la calzada San Juan… Sabiendo que ya le sucedió una vez, debería ser humilde y no ser agresivo… Lastimosamente no pude grabar cuando él retrocedió el carro sin pensar que pudo colisionar con otros vehículos…", se leía.

Varios de sus contactos le preguntaron a la usuaria qué había pasado y cómo estaba ella, y respondió:

"Amigos, si estoy bien. Gracias a Dios iba acompañada… Solo tengan precaución, el tipo se pone agresivo y él es imprudente al manejar… Qué más puedo decir, si ya vimos como se comporto la otra vez, en mi video quizá no se ve tan gracioso para realizar memes, porque si observan las autoridades llegaron a tiempo si no, quien sabe…".

También puedes leer: ¡Se vuelven a ver! Danny y Gerardo se encuentran de nuevo para "arreglar las cosas"

A finales de junio las redes sociales estallaron por un hecho de tránsito que se registró en el viaducto de la 13 calle, en la zona 11.

La situación que se documentó en video señalaba al conductor de un vehículo que pateaba la parte delantera de otro automotor, el cual, según esa oportunidad, intentaba avanzar en las colas.

El video fue colocado en Facebook por el usuario Danny Chinchilla. Cientos de internautas pidieron la pronta investigación de los hechos para que el responsable de la agresión pagara los daños.

Otros aprovecharon para hacer del momento una situación cómica y publicaron varios memes.

Pero ahora, con este nuevo hecho, el mismo García puso su postura en la misma red social. Él dio más detalles del lugar:

"Amigos, hoy mientras regresaba a mi casa, un taxi y un carro gris me siguieron cuando crucé en el semáforo del Castaño. Para evitar problemas crucé en una cuadra de Nueva Monserrat. Para mi sorpresa me siguieron, pensé que me querían robar el carro, puesto que ambos carros se pararon adelante de mi bloqueando el paso, me asuste y retrocedí para evitarlos, en ese momento logré dar la vuelta y venía una patrulla de la PNC (Policía Nacional Civil), me paré y le dije (a los agentes) que me querían robar el carro".