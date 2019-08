Parlamento de Kosovo se disuelve y abre vía a elecciones anticipadas

El Parlamento de Kosovo votó el jueves su propia disolución, abriendo la vía a la celebración de elecciones legislativas anticipadas y retrasando la reanudación del diálogo con Serbia, anhelado por los occidentales.

La votación, apoyada por 89 de los 120 diputados del Parlamento, se produce debido a la imposibilidad de formar una nueva mayoría, tras la dimisión del primer ministro, Ramush Haradinaj.

Excomandante de la guerrilla kosovar durante el conflicto contra las fuerzas serbias, Haradinaj, de 51 años, anunció su salida tras ser convocado por un tribunal internacional por sospechas de crímenes de guerra.

"El Parlamento decidió disolver la sexta Asamblea. El voto se entregará al presidente de la República de Kosovo para que sea decretado", con vistas a la organización de elecciones anticipadas, declaró el presidente del Parlamento, Kadri Veseli.

Haradinaj, cuyo gabinete gestiona los asuntos corrientes, declaró a la prensa que, con esta votación, "Kosovo (…) envió un mensaje de gran madurez y democracia".

#Kosovo is heading to elections. A strong proof of our country’s political maturity and advanced democracy. #Kosovo remains committed for integration into Euro-Atlantic mechanisms.

— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) August 22, 2019