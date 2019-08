ONU urge a Brasil a proteger de los incendios a la Amazonía

La ONU urgió este jueves a "proteger" la Amazonía, donde proliferan incendios forestales que pueden comprometer la lucha contra el calentamiento global.

Esto, poco después de que el presidente Jair Bolsonaro denunciara una "psicosis ambiental" promovida por oenegés contra los intereses de su gobierno.

Los focos de incendio crecen día a día en Brasil.

Entre enero y agosto, el organismo de observaciones espaciales INPE registró 75.336, un 84 % más que en el mismo periodo de 2018.

Ese número muestra un aumento de 2.493 focos respecto al lunes.

"Estoy profundamente preocupado por los incendios en la Amazonia. En medio de la crisis climática mundial, no podemos permitirnos más daño a una gran fuente de oxígeno y biodiversidad. La Amazonia debe ser protegida", tuiteó este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity.

The Amazon must be protected.

— António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2019