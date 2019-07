Jair Bolsonaro defiende el trabajo infantil en Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, protagoniza una nueva polémica al defender el trabajo infantil echando mano a su ejemplo personal: "Trabajo desde los ocho años (…) y hoy soy lo que soy".

"Miren, trabajar en el campo a los 9 o 10 años no me perjudicó en nada. Cuando un niño de 8 o 9 años de edad trabaja en algún lado muchos denuncian el 'trabajo forzado' o el 'trabajo infantil'. Pero si ese niño fuma pasta base nadie dice nada", declaró el jueves el mandatario de extrema derecha.

"El trabajo dignifica a los hombres y las mujeres, poco importa su edad", agregó durante su programa semanal en directo en Facebook.

El viernes, en el curso de un acto oficial, añadió:

"Trabajé desde los 8 años plantando maíz, recogiendo bananas (…) mientras estudiaba en paralelo. Y hoy soy lo que soy. No es demagogia, es la verdad".

Las declaraciones del presidente provocaron numerosas y duras críticas en las redes sociales.

"Es el mejor ejemplo para incitar a un niño a no trabajar, para impedir que se convierta en un adulto como él (Bolsonaro), con tanto odio e incompetencia. El lugar de los niños es la escuela", tuitéo el diputado del partido de izquierda PSOL Marcelo Freixo.

Bolsonaro defende o trabalho infantil e ainda justifica dizendo que trabalhou aos 9 anos e "nunca foi prejudicado". Este é o maior exemplo para criança não trabalhar, pra não se tornarem um adulto como ele: com tanto ódio, incompetência e raiva. Lugar de criança é na escola. pic.twitter.com/MCXjGpMl35

La legislación brasileña prohíbe el trabajo de los menores de 16 años, excepto para los aprendices, que pueden comenzar a los 14. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (IBGE), cerca de 2,5 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan en Brasil.

"La izquierda me ataca porque yo defiendo la cultura del trabajo para los niños desde su más tierna edad. Si hubiera defendido la sexualización precoz o el uso de drogas, ellos me hubieran felicitado. ¡Esa es la verdad!", se defendió el viernes Bolsonaro en Twitter.

– A esquerda está me atacando por defender que nossos filhos sejam educados para desenvolver a cultura do trabalho desde cedo. Se eu estivesse defendendo sexualização e uso de drogas, estariam me idolatrando. Essa é a verdade!

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 5, 2019