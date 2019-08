Con emotivo mensaje y foto, hijo de Trump anuncia el nacimiento de su bebé 

La Casa Blanca está de fiesta por el anuncio del nacimiento de la décima nieta del presidente Donald Trump.

Por medio de un emotivo mensaje publicado este martes en su cuenta de Twitter, Eric Trump, tercer hijo del mandatario, confirmó que su esposa, Lara Lea, dio a luz a una niña, que llevará por nombre Carolina Dorothy.

"Lara Lea y yo estamos emocionados de darle la bienvenida al mundo a Carolina Dorothy Trump. ¡Ya te amamos!", escribió Eric minutos antes de la medianoche del lunes.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!

— Eric Trump (@EricTrump) August 20, 2019