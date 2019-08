Analistas: Caso Botín Registro de la Propiedad se manejó de forma política

Para los abogados Juan Rodolfo Pérez Trabanino y Omar Barrios, el manejo del caso Botín Registro de la Propiedad fue político, lo cual provocó la absolución de Samuel Morales y de José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.

"Lamentablemente este caso tuvo un manejo político. El tema aquí es que inflaron el caso de esta forma con la intencionalidad de doblarle la mano al presidente", dijo Trabanino en la entrevista matutina del programa A Primera Hora de Emisoras Unidas del martes 20 de agosto.

MP impugnará sentencia del caso Botín Registro de la Propiedad El Tribunal a cargo del juicio absolvió a 11 de los 25 acusados, entre ellos los familiares del presidente Jimmy Morales.

"Este error de Ivan Velásquez me preocupa, no porque salgan libres ellos (los familiares de Jimmy Morales) si no porque pierdan credibilidad en otros casos", dijo el abogado Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho.

"Las intenciones eran políticas al inflar el caso de esa forma y al final estamos pagando las consecuencias hoy por hoy", dijo Trabanino.

Un poco más de dos años después de iniciado el juicio por el caso, Botín Registro de la Propiedad, el lunes 19 de agosto de 2019, el Tribunal emitió su veredicto y eximió de delitos al hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.

Jueza dice a Morales: "Moraleja, no debemos confiar ciegamente" Dos años duró el juicio por el caso "Estado como botín: Registro General de la Propiedad".

La sentencia declaró la culpa de 14 acusados, entre quienes figura la exregistradora general de la Propiedad, Anabella de León, a quien se le impuso una pena consistente en multa de Q500 por el delito de peculado culposo.

Los jueces Jaime González y Juan Aceituno votaron para mantener la inocencia de los familiares del mandatario, así como de otros nueve procesados, mientras que Edna Maxia, presidenta del Tribunal tuvo una opinión opuesta.

Hay responsables

Barrios señaló directamente a Iván Velásquez y a la exfiscal Thelma Aldana de haber intentado retorcerle el brazo al presidente Jimmy Morales.

"Dañaron el proceso del delito del caso botín registro de la propiedad en el que se desfalcaron millones de quetzales", dijo Barrios.

"La emisión de la factura no es delito porque ese (el verdadero delito) ya se había fraguado por otro lado. Esta era la crónica de una absolución anunciada. El tribunal hizo lo que tenía que hacer", detalló el abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino.

Familiares del presidente son absueltos en el caso Botín Según el fallo del tribunal, no se acreditó su intención de defraudar al Registro General de la Propiedad.

Trabanino añadió que la reacción del presidente fue que se alió con sectores extraconservadores y oscuros que desembocaron en un enfrentamiento con el MP y la Cicig.

Su delito es tributario

Pese a que los abogados explicaron que el MP planteó erróneamente el caso en contra de los familiares del presidente si creen que cometieron un delito.

"Es un delito de defraudación tributaria porque hubo un aprovechamiento del crédito fiscal cuando se incluye en la contabilidad del restaurante", dijo Trabanino.

Surgen expresiones a favor y en contra de CICIG en presentación de su informe de cierre Mientras algunos aplaudían por la labor de la comisión, otros la abucheaban y portaban carteles de rechazo.

Para el abogado Barrios "no puede haber lavado de dinero si les pagaron con dinero del fondos del estado. Ellos no ocultaron el dinero", aseguró el jurista.

"El delito que se cometió es falsedad ideológica de documento privado", añadió el director del Centro de Estudios de Derecho.