Alarma en Universidad Estatal de Luisiana por riesgo de tiroteo

Estados Unidos sigue en alerta por la ola de violencia armada en el país. Esta vez, fue la Universidad Estatal de Luisiana la que vivió una emergencia, al alertar sobre la supuesta presencia de un hombre armado en el campus.

"El Departamento de Policía de la Universidad Estatal de Luisiana (LSUPD) reportó la presencia de un intruso armado en Coates Hall. Corran, escóndanse o peleen", se leía en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la universidad.

En la serie de tuits, las autoridades de la LSU recomendaban a los estudiantes que evitaran el lugar, pero les aconsejaba que, si no estaban en posición de hacerlo, que encontraran de inmediato un lugar para esconderse.

"Corran: Encuentren la salida y aléjense del peligro; escóndanse: si escapar no es posible, encuentren un área segura para esconderse; pelear: este es un absoluto último recurso", escribió la universidad en otro tuit.

Run: Exit the area and move away from danger. Hide: If escape is not possible, find a safe area to hide. Fight: This is an absolute last resort. https://t.co/Ow23ySe5gB

En un nuevo mensaje, la LSU explicó que la situación seguía en desarrollo, pero aclaró que no se habían reportado disparos en el lugar, ni tampoco personas heridas.

"La Policía de LSU continúa con la investigación sobre la situación. Sigan evitando el área y permanezcan en un lugar seguro", sentenció la LSU.

The situation is ongoing. No shots have been fired, and there are no injuries. Continue to avoid the area or remain in a safe place. We will post when we have more information.

— LSU (@LSU) August 20, 2019