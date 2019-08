Zoológico La Aurora da la bienvenida a bebé jaguarundi

View this post on Instagram

Le damos la bienvenida a este pequeño jaguarundi a la familia del zoo 🌟 Los jaguarundis son una especie nativa de nuestro continente y es de vital importancia que lo conozcamos para que junto a ustedes y las autoridades ambientales aportemos en su conservación. #guatemala #perhapsyouneedalittleguatemala #jaguarundi