Pobladores de Cajolá rechazan propuesta del Gobierno de comprarles una finca

Han transcurrido 11 días desde que un grupo de pobladores del municipio de Cajolá, en Quetzaltenango, llegaron a la capital buscando que las autoridades de Gobierno escuchen sus demandas de tierra.

Desde entonces han permanecido sobre la sexta avenida entre quinta y cuarta calle de la zona 1 de capital, precisamente frente a la Casa Presidencial.

Este 16 de agosto, se conoció que rechazaron la propuesta de comprar una finca para proveerlos de tierra.

Pobladores de Cajolá, Quetzaltenango, quienes esperan una donación de tierras para vivir, rechazan que la compra se dé con presupuesto del próximo año, pues aseguran que el ofrecimiento fue desde 2016. Mientras tanto continuarán apostados frente a Casa Presidencial. pic.twitter.com/ZgpOEKipOm — Adrián Soto (@AdrianSoto_EU) August 16, 2019

Esperan solución rápida

Los representantes de los pobladores se reunieron en la sede de la Comisión Presidencial del Diálogo Nacional con autoridades de Gobierno.

La reunión tenía como objetivo evaluar las propuestas que existen ante las demandas de tierra.

Sin embargo, se conoció que no aceptaron la propuesta de las autoridades para la compra de una finca.

Además señalan que continuarán apostados frente a Casa Presidencial y sus alrededores. Sumado a ello aseguran que el ofrecimiento fue desde hace dos años y no quieren esperar más.

Autoridades se pronuncian

El titular del Diálogo Nacional, Sergio Flores, dio a conocer que el monto a invertir es de 78 millones de quetzales.

Además, se prevé que la propuesta ingrese en el presupuesto que se discutirá para el próximo año.

Según Flores, este planteamiento surgió porque actualmente las autoridades no cuentan con el presupuesto para hacer una erogación de ese tipo.

Agrega que integrantes del Fondo de Tierras iniciaron las evaluaciones para determinar el valor real de la finca.

Dicho estudio se entregará la próxima semana y servirá para hacer la propuesta de presupuesto en el siguiente año.

No se moverán

De momento las más de 300 personas, continuarán en las casas improvisadas que han instalado.

Según han explicado, el presidente Jimmy Morales les ofreció dar seguimiento a su caso por medio del Fondo de Tierras; sin embargo, ya no hubo avances.

El mandatario les explicó que en ese momento no se contaba con los fondos necesarios y les ofreció una nueva reunión en el 2017, la cual no se llevó a cabo, pues ya no fueron atendidos por el Gobierno.

Por ahora no se tiene contemplada una próxima reunión, debido a que no existen propuestas nuevas; no obstante, las autoridades evalúan si hay otras alternativas.

Con información de Adrián Soto, Emisoras Unidas 89.7.