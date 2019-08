Luis von Ahn envía un nuevo mensaje a Alejandro Giammattei

El creador de productos web como Captcha, reCaptcha y Duolingo, nuevamente envió un mensaje al presidente electo Alejandro Giammattei.

Día atrás, Luis von Ahn había pedido a Giammattei Falla que gobierne con honestidad. Esto ocurrió el mismo domingo de segunda vuelta electoral.

Como en oportunidades anteriores, von Ahn se refirió al tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Estimado Dr. Giammattei: su argumento en contra de renovar a Cicig no me hace sentido", escribió.

Estimado @DrGiammattei: su argumento en contra de renovar a @CICIGgt no me hace sentido. Apuesto que si le pide a la ONU, el secretario general lo aprobaría de inmediato. Que ni siquiera lo intente me da muy mala espina acerca de su verdadera dedicación contra la corrupción.

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) August 13, 2019