La revista Forbes incluye a Luis von Ahn en un artículo de 'startups' billonarias

La revista Forbes dedicó un artículo al informático guatemalteco Luis von Ahn por su éxito alcanzado con su creación Duolingo, la aplicación tecnológica para el aprendizaje de idiomas.

Forbes destacó una entrevista a Von Ahn de cómo Duolingo creó un negocio de 700 millones de dólares “con su aplicación adictiva de aprendizaje de idiomas.

“Gente pudiente trata al país como si fuera su finca”, Luis von Ahn, creador de Duolingo Durante una de sus visitas al país, el creador de la aplicación Duolingo, que ayuda a aprender idiomas, conversó con Publinews para discutir sobre política y la importancia de reducir la pobreza extrema, así como de trabajar por mejorar el acceso a la educación de los ciudadanos.

“Ruega por tu vida en español, exige Duo, una lechuza verde regordeta. El meme viral que circula en Twitter está protagonizado por la mascota Duolingo, la aplicación de aprendizaje de idiomas enormemente popular, descargada por más de 300 millones de personas en todo el mundo. Si bien el meme es una broma, la aplicación real bastante insistente”, se destaca en el artículo.

“El genio”

Por aparte, Forbes cataloga como “genio” a Luis von Ahn quien actualmente tiene 40 años. “Duolingo ha enganchado a todos, desde Bill Gates, Ckloe Dardashian y Jack Dorsey, a los refugiados sirios en Turquía”.

“El momento en que me sentí más orgulloso fue cuando me di cuenta de que, wow, el hombre más rico del mundo usa el mismo sistema que las personas más bajas en la escala económica, comentó Von Ahn a Forbes. Agregó: “Eso es para mí realmente especial y bastante grande”.

Excellent article on the front page of @forbes about @duolingo!https://t.co/CC8FURXoc6 — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) July 16, 2019

Su inicio

La revista destacó también los inicios del informático guatemalteco, cuya genialidad vino a los 21 años cuando le dio al mundo CAPTCHA “más conocido por miles de millones de usuarios de Internet como esas molestas letras onduladas que debe transcribir para demostrar que no es un bot”.

“Más tarde vendió dos inventos a Google, obteniendo más de US$ 20 millones. Derrochó un Lamborghini y un Tesla Model S, pero lleva una vida modesta, permaneciendo en la casa de seis habitaciones que compró con su exesposa en el vecindario de Point Breeze en Pittsburgh, cerca de las oficinas de Duolingo”, añadió Forbes sobre Von Ahn.

Sobre esta parte de su vida, el creador de Duolingo dijo: “Podría haber ido a Guatemala para vivir en una villa, pero no quería”.

Forbes destacó que, en cambio, Von Ahn se dedicó a “construir la aplicación de educación más descargada del mundo”.

Éxito

Forbes destacó que siete años después del lanzamiento de Duolingo, la aplicación cuenta con casi 30 millones de usuarios activos mensuales, según sus propias cifras.

“Los capitalistas de riesgo han bombeado US$ 108 millones, aumentando la valuación de Duolingo a US$ 700 millones en 2017, US$ 150 millones más que la capitalización de mercado de Rosetta Stone, su rival de 27 años que cotiza en bolsa”.

Forbes:

“Duolingo atrae a los usuarios porque su versión básica con publicidad es gratuita, en comparación con los US$ 120 al año que Rosetta Stone cobra a sus 500 mil suscriptores. Otro competidor, Babbel con sede en Berlín, dice que sus ingresos de más de US$ 115 millones provienen de la tarifa de suscripción de US$ 85 al año que cobra a sus más de un millón de suscriptores.

Solo el 1.75% de los usuarios de Duolingo pagan por su versión sin publicidad (US$ 84 por año), pero como su base es tan enorme, los ingresos alcanzaron los US$ 36 millones el año pasado.

Von Ahn dice que ascenderá a US$ 86 millones en 2019 y US$ 160 millones en 2020 a medida que más usuarios se registren y paguen por la aplicación premium, que los atraerá con nuevas funciones. El recuento de empleados aumentará de 170 a 200 al final del año”.