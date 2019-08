Postuladoras trabajarán a contratiempo para elección de los magistrados del OJ

Dudas y contratiempo marcan el proceso para la elaboración de los listados de candidatos para los magistrados del Organismo Judicial (OJ) que deberán asumir el 13 de octubre.

Los presidentes de las comisiones de postulación para titulares de la Corte Suprema de Justicia, Félix Serrano, y Cortes de Apelaciones, Murphy Paiz, desconocen si hay algún amparo que frene el inicio de las mesas técnicas.

No obstante, la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) impugnó el proceso de la designación de los comisionados del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, señalando que esa dependencia no tiene competencia para dicho nombramiento y la elección no fue transparente.

Pero debido a que el Juzgado Noveno se inhibió de conocer el amparo, será otra dependencia judicial la que resuelva la acción.

Definirán cronograma

Ambos titulares de las postuladoras esperan empezar la próxima semana las reuniones y así definir el cronograma de trabajo.

“Confío en el Congreso para poder hacer la juramentación, es el Legislativo el que debe saber si no hay impugnaciones pendientes, pero desde ya no se podrán respetar las fechas porque es demasiado tarde (la juramentación)”, explicó Serrano.

Las reuniones de la comisión liderada por el rector de la Universidad Mesoamericana serán en esa sede a partir del próximo miércoles.

Mientras que Paiz, encargado de la postuladora para los magistrados de Apelaciones, mencionó que se reunirán con los otros comisionados para coordinar y evitar el cruce entre comisiones.

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) coincidió que dicho plazo será corto, ya que eran cuatro meses y se redujo a mes y medio, por lo que tendrán que “correr y hacer un proceso más acelerado, sin descartar procedimientos importantes en la elección”.

En manos de los diputados

• Las comisiones de postulación deberán elaborar un listado de 26 candidatos para magistrados de la Corte Suprema, de la cual los congresistas elegirán a 13. Y en el caso de los titulares de Apelaciones, serán alrededor de 270 candidatos de los cuales se deben nombrar a 135.

“No mostraron las hojas de vida de los candidatos”, análisis de Eleonora Muralles, de FADS

La junta directiva del Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones no debe ser el que elija a sus designados para la comisión de postulación, en sesión extraordinaria, a la vez solo se presentó una planilla de la cual se negaron a mostrar los currículos de los candidatos, por lo que se presentó el amparo considerando que hay inobservancia de la legitimidad que posee esa institución, lo cual viola los artículos 2, 12 y 215 de la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación. Aunque dudamos de que vaya a ser otorgado porque ya pasó mucho tiempo.