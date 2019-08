Incendio en guardería de Pensilvania cobra la vida de cinco niños

Autoridades estadounidenses investigan el lunes las causas de un incendio que arrasó una guardería en Erie, Pensilvania, cobrando la vida de cinco niños que quedaron atrapados dentro e hiriendo a otras cuatro personas.

Guy Santone, jefe de bomberos de Erie, informó que los menores, de entre ocho meses y siete años, estaban durmiendo en las camas del segundo piso cuando empezó el incendio, a primera hora del lunes.

Añadió que los bomberos llegaron 25 minutos más tarde.

A tragic fire ripped through a daycare center in Erie, Pennsylvania killing five young children pic.twitter.com/wP3YqCo6pz

