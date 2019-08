Primer convoy con cajas electorales sale a centros del Distrito Central

La Junta Electoral del Distrito Central dio a conocer que ha salido el primer convoy con cajas electorales desde el Parque de la Industria.

Este material electoral ha salido a distintos centros de votación del Distrito Central, según se informó.

Por otra parte, se espera que al final de la tarde todas las cajas sean entregadas.

Balotaje

Este domingo, 11 de agosto, se realizará la segunda vuelta de elecciones en nuestro país.

Los dos candidatos presidenciales que compiten son Sandra Torres, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Alejandro Giammattei, del partido VAMOS.

Para esta ocasión, y tal como ocurrió en la primera vuelta, la Municipalidad ha anunciado que el Transmetro será gratis.

No obstante, el transporte convencional y el Transurbano anunciaron que sí trabajarán con normalidad, aunque no se habló sobre el pasaje gratuito.

Ley seca

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó un último recordatorio a respetar la ley seca este fin de semana en el marco del balotaje.

En aras de no ser parte de la lista de personas detenidas por no respetar la ley seca, la PNC hace un llamado con el mensaje "no seas una estadística más, respeta la ley seca".

No obstante, y mediante un video publicado, la PNC hace un recordatorio con los titulares de medios de comunicación que informaban sobre las capturas en el marco de dicha prohibición.

* Con información del TSE.