PNC hace un último llamado por la ley seca este fin de semana

Por medio de un video, la Policía Nacional Civil (PNC) ha hecho un último llamado a no infringir la ley seca este fin de semana.

Este domingo, 11 de agosto, se realizará la segunda vuelta electoral en todo el país.

Gobernación Departamental prevé operativos ante entrada en vigencia de ley seca Se desplegarán operativos para prevenir la distribución de bebidas alcohólicas para el próximo fin de semana.

"No seas un número más"

En aras de no ser parte de la lista de personas detenidas por no respetar la ley seca, la PNC hace un llamado con el mensaje "no seas una estadística más, respeta la ley seca".

No obstante, y mediante un video publicado, la PNC hace un recordatorio con los titulares de medios de comunicación que informaban sobre las capturas en el marco de dicha prohibición.

Una de las primeras capturas que se dio a conocer el pasado 16 de junio ocurrió a tan solo un par de horas de haber entrado en vigencia la ley seca.

Primer capturado por no respetar la ley seca La persona que fue detenida fue identificada como José Toj, de 29 años.

Desde el mediodía

Las autoridades recuerdan que a partir del sábado 10 de agosto a las 12:00 horas (mediodía) hasta el lunes 12 a las 6:00 horas:

Queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos", se indica.

¿Si no se respeta la ley seca?

Las personas que infrinjan la ley seca correspondiente a las elecciones generales 2019, y en este caso específico de la segunda vuelta, podrían ser detenidos por agentes de la PNC y trasladados a los diferentes juzgados de turno del Organismo Judicial, habilitados en todo el territorio nacional.

Si a una persona se le declara como responsable de incumplir la referida prohibición, se le podría sancionar con arresto de entre 15 y 30 días.

Por otro lado, la normativa está contemplada en el inciso D del artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

* Con información de PNC.