Bienes inmuebles como pago de coimas, el nuevo caso presentado por CICIG y MP

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) dieron a conocer detalles sobre las nuevas investigaciones que derivan del caso denominado "Construcción y corrupción".

En relación al mismo, hoy fue detenido el brasileño Rodrigo Sampaio Mattos. Además, las autoridades pretendían realizar cuatro capturas mediante allanamientos, pero ninguna se hizo efectiva.

“No hay justicia”, señala Gustavo Alejos al presentarse a Tribunales Hasta ahora el exsecretario privado de la Presidencia estaba vinculado en cuatro procesos penales y gozaba de arresto domiciliario. Hoy se conoció de su implicación en otro caso.

Enriquecimiento ilícito

La nueva línea de investigación presentada dio como resultado el hallazgo de una red de personas con alto poder político que se coordinaron para obtener beneficios personales mediante cobros ilícitos.

Dicha red estaba conformada por:

Otto Fernando Pérez Molina (presidente recién electo en ese entonces)

(presidente recién electo en ese entonces) Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (secretario privado de la presidencia saliente)

(secretario privado de la presidencia saliente) Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López (secretario privado de la presidencia entrante)

(secretario privado de la presidencia entrante) Así como empresarios y abogados de alto perfil.

Como se ha argumentado en casos anteriores, estas personas tenían como finalidad extraer recursos del Estado para enriquecerse ilícitamente asegurándose impunidad.

Citan a Otto Pérez Molina por nuevo caso de corrupción El expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, también fue citado por la jueza Erika Aifán.

Dadivas e inmuebles

Para el pago y/o cobro de comisiones ilícitas, esta agrupación criminal utilizó el sistema bancario nacional e internacional, particularmente el panameño.

Según la investigación, para el manejo del dinero producto de coimas acordadas, se utilizaron sociedades off shore en Panamá.

Uno de los principales empresarios involucrados fue José Maynor Palacios Guerra, vinculado a las contratistas del Estado:

Sigma Constructores, S.A.

Lanello Contratistas Generales, S.A.

HW Contractors, S.A.

Las transacciones

Palacios Guerra realizó pagos a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara mediante sociedades vinculadas a él. Las transferencias suman $7 millones 297, 650 de la siguiente forma:

El 15 de febrero de 2011, José Maynor Palacios Guerra transfirió $1, 421, 659 a Dolansea Worldwide Corp para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero los activos de esta (apartamentos en Casa Margarita) los recibió Gustavo Alejos Cámbara.

Dos años más tarde, las acciones de las sociedades propietarias de estos departamentos mencionados llegaron a manos de Acisclo Valladares Urruela.

El 28 de septiembre de 2011, desde la cuenta de su empresa 3-War Financial & General Business Inc. en el Banrural, Palacios Guerra hizo un giro a las sociedades 19-24 S.A. y Classy Capital Group Inc., por $1, 500,000 a cada una.

Alejos Cámbara utilizó los recursos recibidos por Classy Capital Group Inc. para adquirir apartamentos en el edificio Casa Margarita.

La investigación determinó que la sociedad 19-24, S.A. se encuentra vinculada al exvicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero y su familia, quien administró e invirtió los recursos recibidos por esta.

Entre el 15 de diciembre de 2011 y el 24 de abril de 2012, a través de Value Assets Management Inc. (sociedad con sede en Panamá), Gustavo Alejos recibió de Palacios Guerra un total de $2, 876, 000, girados desde la cuenta de la sociedad 3-War financial & General Business Inc., que utilizó para adquirir otros apartamentos en el edificio Casa Margarita.

Inmuebles como dádivas

En el caso de Juan de Dios Rodríguez, recibió de Gustavo Alejos las llaves y/o posesión y usufructo de los apartamentos 2 A Torre II y 4 A Torre II del edificio Casa Margarita.

Esto como dádiva o presente cuando se desempeñaba como secretario privado del presidente Pérez Molina, lo cual siguió disfrutando cuando fue nombrado presidente del IGSS.

Mientras que Acisclo Valladares Urruela manejó las acciones de las sociedades off shore Tessant Inc. , Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.

Valladares Urruela rechaza el uso de colaboradores eficaces en su caso El funcionario señala que la investigación no tiene relación con el cargo que desempeña.

Cada una de estas entidades off shore era también propietaria de un apartamento en el edificio Casa Margarita.

De la misma forma también adquirió otro apartamento en el mismo completo y propiedad de Luces International Inc. con recursos de la misma naturaleza.

Casa para OPM

En cuanto al expresidente Otto Pérez Molina, este recibió una casa en la 19 avenida 3-90, colonia Vista Hermosa I, en la zona 15 capitalina, como dádiva o presente por parte de Gustavo Alejos, para garantizar, asegurar y recibir favores o beneficios.

La entrega del inmueble se hizo a través de Neoproyectos S.A.

Dicha propiedad fue recibida y usufructuada por Pérez Molina mientras ejercía su mandato como presidente.

Con el fin de ocultar este regalo, Alejos simuló un contrato de arrendamiento entre Neoproyectos S.A. y Otto Pérez Molina sobre dicha casa y participó en la falsificación de la firma en dicho contrato del representante legal de esta empresa, Jorge Alberto Arévalo Castillo, y el fingimiento de una fecha falsa.

Solicitudes de antejuicio

Por otra parte, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI9 dio a conocer que se presentará una solicitud de antejuicio en contra del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, así como del diputado al Parlacen, Roberto Alejos Vásquez.

