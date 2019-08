Facebook presenta una nueva falla global y usuarios responden con memes

Una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, Facebook, presentaba este domingo una nueva falla a nivel global, dejando a miles de usuarios alrededor del mundo parcialmente incomunicados.

Internautas en varios países, principalmente en Estados Unidos y América Latina, incluyendo Guatemala, reportaron problemas para utilizar apropiadamente todas las funciones de la aplicación, o para administrar páginas dentro de la misma.

De acuerdo con el sitio DownDetector.com, los problemas con la plataforma iniciaron a las 07:36 (hora de Guatemala).

Las fallas principales tenían qué ver con el inicio de sesión y con las publicaciones desde cuentas personales y fanpages.

"Facebook estará de vuelta pronto. Facebook está caído por mantenimiento necesario ahora mismo, pero deberías poder volver a utilizarlo en un par de minutos. Mientras tanto, lee más acerca de por qué ves este mensaje. Gracias por tu paciencia mientras mejoramos el sitio", se leía en el mensaje que desplegaba la plataforma.

Algunos usuarios también reportaron problemas para utilizar Instagram y WhatsApp.

Tras percatarse de la situación, internautas acudieron a otras redes sociales, en especial a Twitter, para publicar memes al respecto.

INSTAGRAM SE CAYOOOOOO (otra vez), no me sorprenderia que facebook también(?) #InstagramDownAgain #InstagramDown pic.twitter.com/vvgNqaha7s

FACEBOOK DOWN again! 😤 ME: Hello Twitter world. I’m back! 😜🤣 #FacebookDown pic.twitter.com/zVZ9EGod9H

Seeing the world for the first time after #FacebookDown 🤣😂🤣 pic.twitter.com/9HkwVXpP87

— Aegon Targaryen (@jonaryastark) August 4, 2019