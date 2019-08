Estudiante denuncia haber sufrido de discriminación en dependencia de la Usac

Un estudiante universitario denunció por medio de las redes sociales haber sido víctima de discriminación en en una dependencia de la Universidad de San Carlos (Usac).

William Yac Son, como aparece en su perfil de Facebook, explicó por dicha plataforma que acudió al Centro de Atención y Asesoría Toxicológica (CIAT) de la Facultad de Farmacia para buscar información relacionada con un tema que aborda en su trabajo.

Así lo describió:

La iniciativa del denunciante se originó porque muchos de los casos de suicidio que se han reportado a las autoridades tienen como común denominador la ingesta de agroquímicos.

En la referida dependencia de la Usac buscaba tablas de toxicidad para agroquímicos, información que sería utilizada para la elaboración del documento.

"La primera persona que me atendió, no cesaba de verme de arriba abajo con desconfianza, llamó por teléfono, murmurando con su interlocutor. A continuación me apareció otra mujer, que supongo, era la asistencia en toxicología. Nuevamente preguntó de dónde venía y por qué lo buscaba. Luego se presentó quien creo, es la encargada del área de biblioteca, Carolina Guzmán, que me preguntó en qué año iba".