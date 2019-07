Critican a empresa por ofrecer servicio de elaboración de tesis

Los últimos pasos para que cualquier estudiante universitario obtenga su título de grado y posgrado son la elaboración de tesis y la presentación del examen privado. En Guatemala existe una empresa que ofrece como servicio hacer el referido documento académico.

Dicha entidad se denomina Utesis.com, cuyas garantías de trabajo son la "confidencialidad y profesionalismo". En un anuncio que fue compartido en redes sociales se señala un número telefónico para que se puedan comunicar quienes estén interesados en contratar sus servicios.

Utesis.com es una organización que funciona en Latinoamérica desde 2007, según se afirma en un video informativo que puede ser consultado en su sitio web.

Ya no basta con cursos de integración, nivelación, planes de domingo, sedes de garage, sino que además tesis exprés. Creo hoy en GT se puede ser abogado sin tener ni idea de filosofía, política, hermenéutica, sistema legal, historia, redacción, etc. La perversión de la academia. pic.twitter.com/HC42vfhPUJ

Por medio de dicha plataforma se indica que la organización tiene sedes en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En el país, sus horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 a 18 horas; y el sábado de 9 a 15 horas.

Los interesados deben programar una cita para ser atendidos.

Entre la gama de servicios que se ofrecen, está:

También puedes leer: 5 cosas que necesitas saber sobre las futuras metas en el espacio

El estudiante que busque los servicios de Utesis.com deberá firmar un contrato con la entidad, en el cual se establecerán los alcances de la entidad como del interesado.

Se ofrece respetar los derechos de los autores y de las fuentes que se consulten para obtener la información, así como confidencialidad con los datos del contratante y exclusividad en el trabajo, es decir que nadie más tendría la misma documentación final.

Además, se comprometen a cumplir con los plazos de entrega:

Cada cliente deberá entregar los manuales o instructivos para la elaboración de tesis aprobados y utilizados por la universidad en la cual estudie.

También se informa que el estudiante deberá participar en la elaboración del trabajo en un porcentaje, por lo cual no hacen:

Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos (Usac) dijo que un profesional universitario se distingue porque tiene el conocimiento para ejercer su trabajo y está autorizado para desarrollar dicha actividad.

"En el caso de nosotros, los abogados, a quien conoce pero no tiene el grado académico se le llama 'güisache'. La garantía que la gente tiene de que un profesional universitario está en la capacidad de hacer lo que dice, es su título, el cual tiene valor por el trabajo que ha desarrollado y que le permitió haber obtenido el conocimiento pertinente. Recurrir a una empresa que ofrece este servicio no habla muy bien del estudiante. Esto no es ilegal, pero sí inmoral", dijo.