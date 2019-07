Congreso gastará Q40 mil por sesiones en un hotel

Debido a que se realizan trabajos en el hemiciclo del Congreso, lo cual impide poder llevarse a cabo reuniones de los diputados y las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac) fueron tomadas por estudiantes universitarios, la comisión permanente del Congreso decidió gastar alrededor de Q40 mil en el alquiler de un salón en un hotel de la zona 10 para cumplir con lo establecido en la ley.

La junta directiva del Congreso había acordado realizar este martes las dos sesiones extraordinarias del mes y así poder desembolsar el pago completo de las dietas y comisiones de los diputados, por lo que las sesiones fueron programadas para el miércoles 31 de julio en el Hotel Camino Real.

Aníbal Rojas, quinto secretario de la junta directiva, indicó que los gastos saldrán del presupuesto del Congreso.

“No tenemos comunicación con ellos (los universitarios), ni ellos dijeron que se nos negaba, sencillamente no queremos crear una confrontación, ellos aducen algunos temas que son totalmente ilógicos porque no se está dando nada de lo que están aduciendo, no se está tocando temas más que los que están en las agendas programadas. Creo que ya es un acto político de estudiantes, que ya sabemos su tendencia ideológica”, comentó Rojas.