VIDEOS. Sangriento motín en cárcel brasileña deja más de 50 muertos

Sangriento motín en un centro carcelario de Brasil. Al menos 52 reclusos fueron asesinados en la revuelta, registrada este lunes en el interior de un penal en el norte del país sudamericano.

Según la Superintendencia del Sistema Penitenciario de Pará (SUSIPE), el incidente inició a las 07:00 (hora local) y concluyó unas cinco horas después, hacia el mediodía.

El motín habría sido iniciado por un enfrentamiento entre dos bandas rivales: el Comando Vermelho y el Comando Clase A.

"Fue un enfrentamiento entre bandas rivales. Dos guardiacárceles fueron tomados como rehenes, pero ya fueron liberados", dijo un portavoz de la Superintendencia de Prisiones de Pará, citado por la AFP.

Se informó, además, que 16 de los reclusos asesinados fueron decapitados.

Según indica el portal Infobae, autoridades bloquearon el anexo en pleno motín, lo cerraron con llave, y los prisioneros, en respuesta, prendieron fuego el pabellón.

El humo invadió el edificio, causándole la muerte a otros prisioneros por asfixia.

52 dead, including 16 beheaded: Hours-long fighting broke out in #Altamira prison in #Brazilhttps://t.co/HCtVJgsT6e pic.twitter.com/gOJLxk84Lt

— RT (@RT_com) July 29, 2019